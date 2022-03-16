حصاد أنشطة وزارة البيئة في أسبوع.. 100 مليار دولار لدعم العمل المناخي في الدول النامية

واصلت وزارة البيئة أنشطتها على مدار الأسبوع الماضي، ونرصد في السطور التالية أهم تلك الأنشطة والفعاليات..

فقد استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الثنائي في ملفي الحد من مخلفات البلاستيك ومشروعات المناخ، في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

https://www.dostor.org/3744347

أكد أوكا هيروشي، سفير اليابان أن البيئة من أنجح مجالات التعاون المصري الياباني على مر السنوات الماضية، وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، وخاصة في مجال الحد من مخلفات البلاستيك وتكنولوجيتها المتطورة لمعالجة تلك المخلفات وتوفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس القابلة للتحلل، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعتها اليابان خلال اجتماع مجموعة G20 حول مبادرة المحيط الأزرق للحد من مخلفات البلاستيك وحماية المناطق البحرية، وإمكانية التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

https://www.dostor.org/3744358



شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية مايكروسوفت عن تعزيز دور المرأة من أجل الابتكار في قطاع التكنولوجيا، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث تأتى فعاليات المؤتمر تحت شعار "Empowered women, Empowered Egypt"، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر وبمشاركة موسعة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

https://www.dostor.org/3743882

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الدولة على دعم المرأة من خلال العديد من المبادرات، ومنها مبادرة «حياة كريمة» ودعم المرأة بقرى الريف المصري وصعيد مصر والمناطق النائية، مشيرة إلى أن أول تجربة رائدة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوان كانت لسيدة مصرية آمنت بتلك الفكرة وسعت وراءها لاستخدامه كسماد عضوي وغاز للبيت المصري، ومن هنا انتشرت فكرة وحدات "البيوجاز" وتعد فكرة قائمة على التصدي لمواجهة التغيرات المناخية في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، مشيرة إلى سيدتين من البدو قامتا بالعمل على تجميع النباتات الطبية بمنطقة جبال سانت كاترين وأصبحت لديهما منافذ بيع ومصدر رزق مختلف.

https://www.dostor.org/3743891

أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى قيام مصر حاليًا باختيار عدد مختصر من المبادرات للعمل على إطلاقها بمؤتمر المناخ القادم، بما يراعي الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمي وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وذلك بعد دراسة المبادرات السابقة في مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والتي ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمي للمضي فيها، كما سيتم مراعاة الاهتمامات العالمية مثل توجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الانسانية، وذلك بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة “UNEA” القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي “COP15” في سبتمبر.

https://www.dostor.org/3742253

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السفير ايمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلى وزارتى البيئة والخارجية لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

https://www.dostor.org/3742247

وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برنامجا الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوة، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة في مصر.