ارتفاع طفيف لمبيعات التجزئة فى أمريكا خلال فبراير

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل قليل من التوقعات بعد الارتفاع الكبير لها في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تراجع رغبة المستهلكين في الإنفاق على بعض الفئات مع تراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

وذكرت وزارة التجارة اليوم، أن مبيعات التجزئة زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر4% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

زيادة الإنفاق على البنزين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر5%.

كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% مقابل 8ر3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعا بزيادة الإنفاق على البنزين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر5%. ومع استبعاد مبيعات البنزين، فإن مبيعات التجزئة بشكل عام تقل بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.

ومع استبعاد مبيعات السيارات وقطع غيارها، زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4ر4% خلال يناير الماضي. كان المحللون يتوقعون نمو هذه المبيعات بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المستهلكين الأمريكيين يقفون حاليا على أرض صلبة بفضل تراجع معدل البطالة إلى 8ر3% وزيادة الدخل القابل للإنفاق خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

زادت مبيعات محطات الوقود والمطاعم والمقاهي ومعارض السيارات

وبحسب بيانات وزارة التجارة اليوم ارتفعت مبيعات 7 مجموعات سلع من بين 13 مجموعة لمبيعات التجزئة بشكل عام خلال الشهر الماضي، وزادت مبيعات محطات الوقود والمطاعم والمقاهي ومعارض السيارات، في حين تراجعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة من مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها في بداية العام الحالي.