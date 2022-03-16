الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورشة اليوم الواحد للثقافة السينمائية بمكتبة البحر الأعظم (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ورشة لفنون السينما بمكتبة البحر الأعظم، ضمن برنامج الورش السينمائية لليوم الواحد الذى تنفذها إدارة الدراسات السينمائية.

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وفي هذا السياق أقيم عرض لفيلم الدراما البريطانى "darkest hour"، وتحدثت الكاتبة "shay zak" عن اهم ما يميز الفيلم والجوائز التى حصل عليها، بالإضافة لعناصر الفيلم سواء الصراع والحبكة والقصة التى تتناول فترة زمنية عصيبة مر بها العالم أثناء نزوح قوات هتلر والنازيين لإحتلال أوروبا، والصراع الذى عاشه وينستون تشرشل رئيس وزراء إنجلترا آنذاك بشأن اتخاذ قرار استكمال الحرب العالمية الثانية أو الانسحاب، والذى تعد من الساعات الحالكة فى العالم أجمع، والتى برزت إستراتيجية إنجلترا فى موقعة Dunkirk، والتي أنتج بذات الاسم فيلم آخر فى نفس عام إنتاج فيلم darkest hour ولكنه يتناول المعركة ذاتها بينما تناول فيلم darkest hour ساعة اتخاذ قرار استكمال الحرب ضد هتلر بناء على رغبة الشعب.

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أعقب الورشة عرض الفيلم، وهو من إخراج جو رايت، ومن تأليف أنتونى ماكارتن وبطولة غارى أولد مان، والذى تدور أحداثه فى عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، ويأتى موضحا لشخصية رئيس الوزراء  فى عدة مواقف وليس فقط عرض لعدة أحداث داخل حقبة زمنية محددة.

 

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الإدارة العامة للثقافة السينمائية الفنان أحمد الشافعي فنون السينما بمكتبة البحر الاعظم برنامج الورش السينمائية

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