برلماني يشيد بقرارات الحكومة لمواجهة السياسات الاحتكارية للتجار    

أشاد النائب طلبه النحال، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرارات الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضروات تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربًة لجشع التجار.

كما أشاد بالقرارات العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز وزيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، من في إطار جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشاد النائب طلبه أحمد النحال، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الاستراتيجية، مع السعي لزيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر،مؤكدًا أن قرار تفعيل الرقابة من خلال مباحث التموين والتأكد من تنفيذ التسعيرة التى تحددها الدولة أمر هام جداً، و يعكس انحياز القيادة السياسية لمحدودي الدخل حمايًة للمواطن من جشع التجار.

ورحب النائب طلبه أحمد النحال، بمبادرات تخفيض الأسعار التي أقامتها الدولة عن طريق نشر شوادر المواد الغذائية بكافة الأحياء وكل مدن المحافظات، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر» و مبادرة "كلنا واحد" ومبادرة "أهلا رمضان" و منافذ "أمان"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب طلبه النحال، أن السعي لتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، يصب في صالح الفلاح ويشجع على التوسع في مساحة زراعة القمح، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر، تزداد مساحة زراعة القمح لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي التي كانت تبلغ المساحة 3.4 مليون فدان، أي بزيادة تبلغ 260 الف فدان، والمستهدف من خلال توجيهات الرئيس السيسي أن تصل زيادة هذه المساحة إلى 500 ألف فدان خلال العام القادم، وإن المتوقع إنتاج 10 مليون طن قمح مصري هذا العام.