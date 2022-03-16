الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادى المعلمين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات بالغربية والدكتورة ريهام كرات مدير المشروعات بالجهاز.

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وأشاد المحافظ بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض جميع السلع من غذائية، ملابس، منسوجات، مشغولات، إكسسوارات والسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الفضيل من بلح وياميش، ولعل ما يتميز به المعرض المعروضات اليدوية الخاصة بالسجاد التقليدي اليدوي ذو الطابع التقليدي والتراثي.

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ومن جانبه أكد رحمي تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم، مشيراً إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحد من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

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يذكر أن المعرض يقام بإحدى قاعات النادي لمدة يومين على أن يستكمل باقي فعالياته بمقر المجلس القومي للمرأة خلال يومي ٢٠ و ٢١ مارس.

رحمي يتفقد معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادى المعلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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