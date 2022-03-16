الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«قطاع الأعمال»: مد تلقي خطابات إبداء الاهتمام بإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قررت وزارة قطاع الأعمال العام مد أجل دعوة إبداء الاهتمام للشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) لمدة أسبوع ينتهي الخميس الموافق 24 مارس 2022، وذلك بناء على طلب عدد 3 شركات أبدت رغبتها بالمشاركة في المشروع.

 وكان قد تم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتضمنت الدعوة الأسس الآتية للاشتراك في المشروع:

- إدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح.

- المساهمة في رأسمال مال الشركة بنسبة 25% من رأس المال بقيمة تقديرية 37.5 مليون جنيه مصري.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة ذات الخبرة المهتمة بالمشاركة في المشروع إلى تقديم خطاباتها بمقر وزارة قطاع الأعمال العام متضمنة البيانات التالية: بيان الخبرة السابقة شاملا وصف لكل مشروع داخل أوخارج مصر ومكانه وتاريخ تنفيذه وموقفه الحالي، بيان بالمساهمين في الشركة المتقدمة أو أعضاء التحالف والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ما يفيد توفر الملاءة المالية في الشركة أو التحالف.

وعلى الشركات المهتمة التقدم بخطابها على العنوان التالي: وزارة قطاع الأعمال العام - 2 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتي – القاهرة (عناية السيد مدير مكتب الوزير).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأهيل الشركات أو التحالفات المتقدمة من خلال المؤسسين  بناء على الخبرة والملاءة المالية للشركات أو التحالفات، وإخطار الجهات المتقدمة بنتائج عملية التأهيل دون إبداء أسباب أو مبررات لأي من الجهات المتقدمة.

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وائل لطفي

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