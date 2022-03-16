السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين بسرقة مواطن في دار السلام بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلى ورياض أبوزيادة، وبحضور عبدالمنعم محمد مجدى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

كشف أمر الإحالة عن أنه حال سير المجنى عليه سامي عادل بشارع الحرية بدائرة قسم دار السلام، متوجهًا إلى عمله فوجئ بكل من المتهمين عبدالرحمن رمضان ومحمد عبدالمجيد يعترضون طريقه، حال إشهار الأول عبدالرحمن رمضان سلاحًا أبيض «سكين» في وجهه، وطلبا منه تسليمهما ما يحمله من متعلقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الثانى محمد عبدالمجيد بمعاجلة المجنى عليه بوضع يده بجيب بنطاله فبث الرعب فى نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه الاستيلاء على هاتفه الجوال ولاذ الثاني بالفرار، وحال محاولته اللحاق به قام الأول بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض حوزته وعرقلته وإسقاطه أرضًا على ركبته محدثًا إصابته الثابتة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى مبرة المعادى جرح قطعى بالجانب الأيسر من الوجه وسحجه بالركبة اليسرى وسرقة مبلغ 50 جنيهًا منه.

تمكن الرائد أحمد محمود مختار من ضبط الأول وبحوزته السلاح الأبيض، وتعرف المجنى عليه على سالف الذكر، وأسفرت تحريات الضابط المذكور عن صحة واقعة السرقة.