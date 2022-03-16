تجديد حبس متهمين بسرقة رواد البنوك بالإكراه في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس شخصين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من من سائق بشركة للاستثمار والتنمية الزراعية بأنه أثناء قيامه بإيداع مبلغ مالي بأحد البنوك بدائرة القسم وأثناء توقف السيارة ملكه أمام البنك وبداخلها مبلغ مالي، فوجئ لدى عودته بكسر الزجاج الخلفى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مثبت عليها لوحات معدنية، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى والمبلغ بفقدها بقسم شرطة النزهة بالقاهرة، كما أمكن تحديد أصل اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المشار إليها، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ومستأجرة لكلٍ من شخصان، "لهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما «سلاحين ناريين، عدد من الطلقات، اللوحات المعدنية المستخدمة أثناء إرتكاب الواقعة».

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع، وكسر الزجاج" وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأن اللوحات المعدنية المستخدمة أثناء ارتكاب الواقعة قاما بسرقتها بأسلوب "الفك" لاستخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهما.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر أحدهما بقيامه بتسليم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لشقيقه لإيداعهم بأحد البنوك، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.