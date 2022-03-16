الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالتزامن مع انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن معارض «أهلا رمضان»

اهلا رمضان
اهلا رمضان

تصدر معرض أهلا رمضان محركات البحث وذلك عقب انطلاقه في عدد من المحافظات اليوم أبرزها محافظة الجيزة؛ ويتوافد العديد من المواطنين على معارض أهلا رمضان، وذلك قبل حلول الشهر المبارك يوم ٢ أبريل المقبل.

في هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن معرض أهلا رمضان

  • هناك آليات للموافقة على اشتراك أي عارض بمعارض «أهلا رمضان» وتشمل هذه الآليات 14 سلعة أساسية، بالإضافة للحوم والدواجن.
  • الأرز درجة أولى والزيوت الخليط العبوة 700 مل والسكر أبيض معبأ متوسط والدقيق بنسبة استخراج 72%.
  • السلع الموجودة في المعرض تغلف تغليفا متوسطا لعدم تحميل المواطن سعر مرتفع.
  • عدد المعارض الرئيسية 27 معرضا رئيسيا لكل محافظة معرض.
  • عدد المعارض الفرعية 47 معرضا فرعيا بجميع المحافظات.
  • 161 شادرا تابعا للشركة القابضة لتجارة الجملة على مستوى الجمهورية.
  • هناك مشاركة من 1845 فرع سوبر ماركت وتم رفعها لـ2060 فرعا.
  • الخصومات تبدأ من 18% وتصل لـ28%.
  • الدواجن المعتمدة متوسط سعر الكيلو 30 جنيها وسعرها قبل المعرض 37 جنيها بنسبة تخفيض تصل لـ15%.
  • اللحوم السوداني التي تعتبر طازجة مثل اللحوم البلدي بسعر 85 جنيها للكيلو.
  • اللحوم البرازيلي مكعبات مجمدة بجودة عالية بسعر 65 جنيها للكيلو.
  • اللحوم المجمدة الهندي بسعر 55 جنيها للكيلو.
  • كيس المكرونة حجم 350 جراما بـ2.75 جنيه.
  • كيس الدقيق سعر الكيلو 6.5 جنيه.
  • سعر كيلو البلح من 9 لـ17 جنيها.
  • سعر كيلو بلح سكوتي بيبدأ من 6.95 جنيه.
  • كيلو الأرز جودة متوسطة بـ7 جنيهات للكيلو وسعره خارج المعرض 12 جنيها للكيلو.
  • سعر لفة قمر الدين تبدأ من 9.5 جنيه.

وأكد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية وموردى السلع والمنتجات وجميع الجهات الأخرى المعنية، على زيادة أعداد الشوادر فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفًا: “سنستمر لأكبر فترة ممكنة أيضا خلال شهر رمضان الكريم فى تنظيم عمل هذه الشوادر”، مشيرا كذلك إلى الاتفاق مع كبرى شركات الجملة لتوفير كل السلع اللازمة للمواطنين.

سودانى محافظة البرازيل التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية محافظة الجيزة وزير التموين سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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