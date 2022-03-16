الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب في الوادى الجديد

ارشيفية
ارشيفية

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب في الوادى الجديد، إلى 41 حالة، حيث وقع الحادث بالقرب من نقطة البويب عند نقطة الكيلو 100 على طريق الداخلة الخارجة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وجميعهم إصابات متوسطة ما بين كسور وجروح، وعلى الفور جرى الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد النفار مدير عام مرفق الإسعاف بالمحافظة وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أتوبيس رقم 2354 نقل الوادي بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة أثناء عودته من رحلة أسيوط الداخلة، موعد الساعة السادسة مساء، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب جاري حصرهم وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

مصابي انقلاب أتوبيس ركاب الوادي الجديد الداخلة الخارجة مستشفي الداخلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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