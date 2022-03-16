اليوم.. محاكمة 13 شخصًا فى قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا

تنظر بالدائرة 10 جنايات القاهرة بمقر محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أولى محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.

وتبين من خلال الأوراق أن أسماء المتهمين هم كل من: إسلام م، أيمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها الي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

وأشار أمر الإحالة، أن التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.