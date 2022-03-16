حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة بسوهاج (صور)

شنت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الحي، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري وإدارة تموين سوهاج، لضبط ومراقبة الأسعار والمواد الغذائية والسلع الأساسية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وتأتي هذه الحملات تبناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تتابع الحملات على الأسواق، ومحلات بيع المنتجات الغذائية للقضاء على جشع التجار.

وتهدف الحملة إلى ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية، ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه رئيس الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج، بضرورة استمرار أعمال تلك الحملات على الأسواق، والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، والمخابز، ومحلات الجزارة.