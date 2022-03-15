إخماد حريق فى محل ترزى ببورسعيد

شهدت منطقة عمر بن عبدالعزيز، نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم، حريقا في وحدة سكنية يتم استغلالها في نشاط تجاري، وسط حالة من الذعر التي أصابت الأهالي.

تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحريق، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول إلى موقع الحريق بعد دقائق من تلقي البلاغ.

ووصلت سيارة الإطفاء والنيران تتصاعد من داخل وحدة سكنية مغلقة، وعلى الفور تم التعامل بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة النيران التي كانت تتصاعد بكثافة، وذلك قبل أن تلتهم العقار السكني والعمارات المجاورة.

وعقب الانتهاء من أعمال الإطفاء، قام رجال الحماية المدنية بتبريد الحريق، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخري، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة، لحماية الأهالي من خطورتها.