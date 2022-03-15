الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تبث شرح درس التفاعلات الكيميائية بمادة العلوم للأول الإعدادي

جريدة الدستور

بثت قناة مدرستنا 2، للمرحلة الاعدادية، شرح درس "التفاعلات الكيميائية"، مادة "العلوم"، لطلاب "الصف الأول الإعدادي".

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأحماض تصنف إلى نوعين هما "أحماض أكسيجينية" و"أحماض غير أكسيجينية".

وطالبت طلاب الصف الأول الإعدادي، بالتعرف  على الدرس من خلال الشرح المُبسط من خلال الفيديو التالي، من درس "التفاعلات الكيميائية"، مادة "العلوم".

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وتستمر لمدة 15يومًا.

وأعلنت الوزارة، إتاحة التقديم، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام. 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعي محافظة القاهرة قناة مدرستنا طلاب الصف الأول الإعدادي طلاب الصف الأول

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