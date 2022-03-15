الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التسجيل fمسابقة عسن شمس تبتكر «ASUInnovates 2022»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التسجيل بمسابقة عين شمس تبتكر التي ينظمها مركز الابتكار و ريادة الأعمال iHub، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لكل الباحثين والمبتكرين بجامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب في مختلف التخصصات، وكذلك للمهتمين بالبحث العلمى والعمل على تسويق مخرجات الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع وتطويرها لتصبح منتجات نصف صناعية قابلة للتسويق .

كما يقدم المركز كافة سبل الدعم من خلال التدريب او تلقي المساعدة من خلال ورش عمل وجلسات توجيه  
بمجموع جوائز يبلغ 425 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مسابقة عين شمس تبتكر 2022 بها 3 مسارات مسار الطلاب بجوائز مالية تصل إلى 100 ألف
مسار الشركات الناشئة بجوائز مالية تصل إلى 100 الفمسار الباحثين بجوائز مالية تصل إلى 225 ألف
للمزيد من المعلومات و التقديم اضغط الرابط التالي: https://bit.ly/3IcNYfM.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب استراتيجية بروتوكول تعاون المجلس الوطني الطلاب مستهدفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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