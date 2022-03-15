دراسة: النوم بـ«الضوء» يُهدد القلب ويزيد مستويات السكر فى الدم

كشفت دراسة جديدة أن النوم مع الضوء يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الضوء يعد إشارة مهمة يتم من خلالها مزامنة الساعة الداخلية للجسم، والتي تتحكم في مجموعة من العمليات البيولوجية من درجة الحرارة إلى إطلاق الهرمون ، مع الدورة الخارجية ليلا ونهارا.

ولفتت الصحيفة إلى أن عددًا من الدراسات كشفت مع ذلك أن الإبقاء على الأضواء في الليل قد يكون سبب مشكلة، حيث أشارت الأبحاث إلى أنها مرتبطة بالسمنة عند النساء ومرض السكري من النوع 2 بين كبار السن ، في حين أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في هولندا إلى أن الإضاءة النهارية الساطعة والإضاءة المنخفضة في الليل يمكن أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وقال باحثون في الولايات المتحدة الآن إنهم اكتشفوا أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء الاصطناعي في الليل يظهر عليهم تنظيم أسوأ للجلوكوز والقلب والأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين ينامون في الظلام، وهو أمر يقترحونه يرجع إلى بقاء الجسم أكثر يقظة.

وقال الدكتور فيليس زي، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة نورث وسترن في جامعة فاينبيرج: "لقد وجدنا أن الضوء - حتى ولو كمية بسيطة، يزيد من تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي ، والذي نفترض أنه يزيد من معدل ضربات القلب ويقلل من حساسية الأنسولين".

وكسف زي وزملاؤه كيف درسوا تحمل الجلوكوز ومعدل ضربات القلب لـ 20 شخصًا على مدار ليلتين ، قضى 10 منهم ليلتين في النوم في ضوء خافت، بينما قضى العشرة الآخرون ليلة واحدة في غرفة ذات إضاءة خافتة وفي الليلة التالية في غرفة بها إضاءة علوية تبلغ حوالي 100 لوكس ، وهو ما يعادل تقريبًا يومًا ملبدًا بالغيوم.

وتشير النتائج إلى أنه في حين أن مستويات الميلاتونين - وهو هرمون يعزز النوم ينتجه الجسم - كانت متشابهة في كلا المجموعتين ، فإن المجموعة التي قضت ليلة مع الأضواء كانت تتمتع بمقاومة أعلى للأنسولين في الصباح ، ومعدل ضربات قلب أعلى.

وقال زي: "نظرًا لأننا درسنا ليلة واحدة فقط وفي مجموعة صحية ، لا يمكننا تحديد ما إذا كانت هذه مهمة إكلينيكية، ومع ذلك، فإن التغيير في الأنسولين يعتبر تغييرًا فسيولوجيًا مهمًا قد يترجم إلى خطر الإصابة بالأمراض."

وقال البروفيسور جوناثان سيديرنايس من جامعة أوبسالا في السويد، والذي لم يشارك في البحث، إنه ليس من المستغرب أن يكون للضوء أثناء النوم مثل هذه التأثيرات، على الرغم من أنه حذّر من أن الدراسة الجديدة صغيرة، وتستحق التأكيد في مجموعات أخرى وظروف أخرى.