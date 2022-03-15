تقرير صينى: مصر تسعى للتخفيف من ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان

قالت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير لها، إن مصر تسعى للتخفيف من ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان، حيث أدخلت الحكومة حزمة من الإجراءات في محاولة لتخفيف الأسعار المتزايدة بسرعة في الأسواق المحلية، والتي كانت مدفوعة بمزيج من انقطاع سلسلة التوريد العالمية خلال الصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع الطلب على الطعام قبل رمضان.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي ، إن بعض المواد الغذائية في مصر، مثل القمح ومنتجات الدواجن، شهدت ارتفاعًا حادًا في الأسعار في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تأمين احتياطي المنتجات الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر "بأسعار معقولة".

وأضاف أن الحكومة ستوسع أيضًا توزيع الأكشاك في الشوارع لبيع الضروريات المدعومة وتشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز حملات التوعية بترشيد الاستهلاك.

من جانبه، قال محمد مصطفى الخبير الاقتصادي لـ"شينخوا": "ارتفاع الأسعار في مصر جزء من موجة تضخم تضرب العالم، وقدرت الحكومة المصرية، حسب الإحصاءات الرسمية ، أن 35٪ من معدل التضخم في مصر مرتبط بعوامل خارجية".

وأضاف أن الحكومة المصرية تحاول احتواء موجة التضخم الحالية بما في ذلك مراقبة السوق، وإقامة معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتأمين مخزون السلع.

فيما أعلنت الحكومة، الأحد، أن إجمالي 189 ألف طن من القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا ستصل إلى شواطئ مصر خلال أيام ، مضيفة أنها تعمل أيضًا على البحث عن مصادر أخرى.

كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، السبت، عن حظر تصدير القمح الأخضر وزيت الطهي والذرة والدقيق والعدس والفول لمدة ثلاثة أشهر لتأمين حاجة المواطنين من الضروريات الأساسية وزيادة الإمدادات لمنع المزيد من الارتفاع في الأسعار. .

كما أوعز الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بتقديم حوافز إضافية للمزارعين، لتشجيعهم على تسليم أكبر كمية ممكنة من القمح خلال الموسم الزراعي الذي يبدأ منتصف أبريل.