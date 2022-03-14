الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

أوضح النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح برغبة المقدم منه “لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة” كدرع توعوي ورفع كفاءة الوعي، ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وكان النائب محمد عمارة، تقدم في نوفمبر الماضي باقتراح برغبه الي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ “لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة"، تلك الأمر الهام القائم على حلول لترسيخ درع توعوي أمام أي هجمات تستهدف نشر المفاهيم المغلوطة، والعمل على وأد الشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المفهوم التوعوي الشامل، ليضم الوعي الإلكتروني، والوعي البيئي، والوعي الاجتماعي، والوعي الثقافي، والوعي الفني.

وعبر النائب محمد عمارة، عن وجهة نظره بأن طلب المناقشة الذي تمت مناقشته اليوم بمجلس الشيوخ لا يتعارض مع الإقتراح البرلماني الذي تقدم به باستحداث استراتيجية وطنية للتوعية الشاملة بل جاء مكملا للاقتراح، حيث جاء لاستيضاح سياسات الحكومة.

واختتم نائب التنسيقية، أن مقترح الاستراتيجية يرتكز على 5 محاور هي: بناء الوعي وتعزيز الانتماء، والشباب والرياضة، والوعي والدين والتعليم، والوعي والتثقيف، والوعي والثقافة .

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