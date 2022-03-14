الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المهندسين يفتتح معمل تدريب «سيمنز»

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

افتتح المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، اليوم الاثنين، معمل “سيمنز” للتدريب الهندسى بالدور السادس بمبنى النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس حسن عبدالعليم الامين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر امين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الامين العام المساعد، والمهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد.

وأشار ضاحى إلى أن افتتاح هذا المعمل ياتى فى اطار تفعيل البروتوكولات الموقعة بين النقابة وكبرى الشركات العالمية فى المجالات المختلفة لتدريب المهندسين، مشيرًا إلى أن افتتاح المعمل يأتى تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين النقابة وشركة سيمنز والذى يتضمن انشاء شركة سيمنس 5 معامل تدريب منهم 4 فى نقابات فرعية بالاضافه لمعمل بالنقابه العامه. 

وطالب ضاحى بضرورة إنشاء باقى المعامل الأربعة فى النقابات الفرعية وفقا للبرامج الزمنية المحددة، والبدء فورا فى تنفيذ الدورات التدريبية بالمعمل. مشددا على ان النقابة وضعت الاسس الثابتة لرفع مستوى المهندسين لتاهيلهم لسوق العمل. فالنقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج لتاهيلهم وزياده كفاءتهم.

من جانبه أشار الدكتور وليد خضراوى رئيس لجنة المعامل والتدريب بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أنه من المقرر انطلاق الكورسات التدريبية للمهندسين بالمعمل، وتتضمن “ Basic PLC ، و Advanced PLC ، HMI”.

وأوضح خضراوى ان سعر الكورس التدريبى خارج النقابة 12000 جنية ، فى حين انه سيتم اعطاء الدورة داخل النقابة بالف جنية فقط، مشيرا الى انه تم تدريب 10 مهندسين من النقابة كدفعة اولى على دورة تدريب المتدربين( TOT ) لتدريب المهندسين بالمعمل.

المهندسين محمد ناصر الامين العام نقيب المهندسين الشركات العالمية هاني ضاحي المهندس هاني ضاحي

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