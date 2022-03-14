الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين بحريق مصبغة فى قويسنا

حريق مصبغة في قويسنا
حريق مصبغة في قويسنا

أصيب أربعة أشخاص في حادث حريق مصبغة بمدينة قويسنا في المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي إن المصابين الأربعة اثنان منهم مصابان بحروق من الدرجه الأولى، والاثنان الآخران مصابان بالاختناق.

وكان نشب حريق، مساء اليوم الإثنين، في مصبغة بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

البداية عندما تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز قويسنا، يفيد بوقوع حريق داخل مصبغة دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع  الحماية المدنية في المنوفية، للدفع بعدد من سيارتها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى، فيما تم انتقال قوة أمنية من مركز الشرطة لبدء التحقيقات في الواقعة وبيان أسباب الحريق.

وأوضح مصدر أمني، أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة وسط تواجد عدد من الأهالي وقيادات أمنية بمركز قويسنا.

 

محافظة الحماية المدنية حريق حماية سيارات وزارة الصحة

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