تقييم العروض الرياضية لطلاب الإعدادية بالمعاهد الأزهرية في كفرالشيخ

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تقييم المرحلة التمهيدية من مشروع العروض الرياضية لطلاب المرحلة الإعدادية للمعاهد الأزهرية الذى ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وذلك لتقييم العرض الرياضي الذى قدمه 24 طالبا من المعهد الأزهري بنين بكفر الشيخ، يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية والصحة العامة.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، أن السياسة العامة للدولة بشأن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والاهتمام بتنمية مهارات النشء والشباب والاهتمام واستغلال طاقاتهم وتنمية القدرات البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية مثمناً على التعاون المثمر بين مؤسستي الشباب والأزهر الشريف لبناء جيل أزهرى متفتح يضمن خروج جيل يحمل لواء الأزهر بعقلية متجددة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المشروع يهدف إلى تنمية القدرات الرياضية للنشء بالمعاهد الأزهرية مشيداً بتميز العروض الرياضية المقدمة ، والتى أبهرت لجنة التحكيم اليوم تنبأت بفوز الفريق المشارك بالعروض الرياضية بالمركز الأول عند تصعيدهم.

وأضاف محروس أن لجنة التقييم و المتابعة تشكلت من خالد حنفي، مي صلاح الدين، مندوب وزارة الشباب، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، وحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومنسق المشروع الدكتور محمد شاكر، و لجنة من مندوبي وزارة الشباب والرياضة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين.