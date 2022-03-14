المشدد 10 سنوات لرجل أعمال تعدى على خادمة بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين محمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة رجل أعمال تعدى على خادمة تعمل لديه بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم 11889 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، لشهر نوفمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بلاغًا من "أسماء ع م" ربة منزل تتهم فيه "حمدى ص. ع" 42 عامًا رجل أعمال، مقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالتعدي عليه وملامسة مواطن عفتها حال كونها تعمل خادمة بالأجر لديه.

وتم تحرير المحضر اللازم وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.