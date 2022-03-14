زيارة فرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لـ19 مدرسة بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، على استعداد قطاع تعليم المحافظة، لاستقبال فرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى زيارة لـ19 مدرسة بأرجاء المحافظة متقدمة للحصول على شهادة الجودة والاعتماد المدرسي.

وفي متابعته اللحظية لجولة مدير عام الخدمات التربوية وإدارة الجودة والاعتماد بالمديرية للإطمئنان على الاستعداد الكامل بالمدارس.

أشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى استعداد كافة المدارس المتقدمة والتي تتضمن 9 مدارس بإدارة الخارجة التعليمية، 8 مدارس بإدارة الداخلة التعليمية، 2 مدرسة ببلاط التعليمية، موجهًا التحية والتقدير لجميع المدارس المتقدمة للجهد المبذول والمتميز والتعاون الملحوظ والذي من شأنه الارتقاء بالعمل والنهوض به، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة تحقيق أفضل النتائج.

وأعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، المركز الأول على مستوى قطاع تعليم المحافظة بمسابقة (الرواد العموم) مديري المدارس ومن ثم سيمثلون المحافظة بالتصفيات القومية على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة نتائج المسابقة عن المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) والتى جاءت كالتالى: فوز يوسف محمد سنوسى مهران، مدرسة الهنداو الابتدائية، المركز الأول على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية، وعصام أحمد محمد أحمد، مدرسة السبط الإعدادية، المركز الأول على مستوى المديرية للمرحلة الإعدادية، وزينب إبراهيم أحمد مهران ،موط الثانوية الفنية للبنات، المركز الأول على مستوى المديرية للمرحلة الثانوية.