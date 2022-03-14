الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بالنصب في سعر شقة بالمقطم

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم فى النصب على صاحب محل وقود في شقة، بمنطقة المقطم.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم من صاحب محطة وقود سيارات قرر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني "ولا يعلم باقي بياناته" ادعى بأنه سمسار عقارات، وقيامه بعرض شقة سكنية للبيع بدائرة القسم مقابل مبلغ مالي واتفق معه على التقابل لمعاينة الشقة، وعند حضوره وبحوزته مبلغ مالي تفاجأ بتواجد المشكو في حقه وبصحبته آخرين، وقام المشكو في حقه بأخذ المبلغ كمقدم للشقة ولم يقم بتسليم الشقة أو رد المبلغ واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي "الجيزة، الأقصر" أمكن ضبطهم، وبحوزة اثنين من المتهمين هاتفي محمول.

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بشراء الهاتفان المضبوطين بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وتحويل باقي المبلغ المالي المستولى عليه لأهليتهما بأصل بلدتهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنوب القاهرة النصب على صاحب محل وقود المقطم

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وائل لطفي

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