إصابة عامل اصطدمت دراجته البخارية بجرار زراعي بسوهاج

أصيب عامل في الثلاثينات من العُمر، بكسور في عظام الجمجمة، وجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم؛ إثر تعرضه لحادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية كان يستقلها على الطريق الزراعي بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم، ووجود مُصاب على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو “عزت. م. ع - 35 عامًا - سائق - يقيم دائرة المركز”، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو “إبراهيم. م. ع - 32 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة”.

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه كسر في عظام الجمجمة وكسر باليد اليُسرى، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، والحالة العامة خطرة.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي ونجل شقيق المُصاب المدعو “محمد. ا. م - 30 عامًا - مهندس”، أفادا بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما شهد الطريق الصحراوى الشرقى، عند نقطة الكيلو 110 اتجاه محافظة سوهاج، انفلاب سيارة ربع نقل على الطريق، مما نتج عنه إصابة 2 من مستقلى السيارة وتم نقلهم لمستشفى قنا العام للعلاج، تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تامين الطرق يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 110 إتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة أبوبكر عوض فرحات 27 سنة باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر وإسلام احمد محمد مرسي 20 سنة بسحجات وكدمات بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام الأقرب لمكان إسعاف المصابين وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.