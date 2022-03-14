برلماني: ارتفاع الأسعار سببها مافيا احتكار وتخزين السلع واستغلال الأحداث

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن أزمات انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار سببها مافيا جمع المال الحرام والمتاجرة فى قوت الشعب المصرى من محتكرى السلع وتخزينها من خلال استغلال بعض الأحداث ومنها الحرب الروسية الاوكرانية واقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إنه من أسباب هذه الظاهرة الخطيرة الغياب الكامل للرقابة من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، مطالباً من المحافظين البدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقلها الى جميع المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين.

وتوجه النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قائلاً: مارأى الحكومة فى قيام حى الوراق بشن حملة مكبرة لضبط التجار محتكرى السلع وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية احتكرها تاجر داخل مخزن وأنه تم ضبط مخزن يدار بدون ترخيص ويحتكر سلع غذائية، وتم مصادرة 88 طن من المخالفات منها 70 طن دقيق فاخر ، 12 طن زيت ، و6 أطنان سمن نباتي، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين كما تم ضبط سيارة محملة أرز بسمتي زنة 7 أطنان بدون أوراق وتم مصادرتها وايداعها مخازن الحي.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين اذا كانت هذه المخالفات الخطيرة داخل حى الوراق وحده فما هو الحال على مستوى جميع المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، مؤكداً أن ضبط هذه المخالفات خلال ساعات قليلة داخل حى واحد يؤكد أن ازمة ارتفاع الاسعار سببها الرئيسى غياب الرقابة من المحافظين وأن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب وتقوم ليس بتخزين بل سرقة السلع المدعمة وفى مقدمتها الدقيق ولذلك رأينا مابين ليلة وضحاها ارتفاع اسعار الفينو والرغيف المسمى بالسياحى الى الضعف وايضاً هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار اللحوم والدواجن والاسماك والالبان وغيرها من السلع.