الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورًا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

حثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، مع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثالث.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.
ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

وعلى جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن بلاده سترد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أمريكي، مشيرًا إلى أن رصاصة روسية واحدة على أي دولة في “الناتو” ستولد ردًا عنيفًا.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، "نتشاور مع بغداد وأربيل لتأمين دفاعات صاروخية، معربًا عن إدانة بلاده بشدة هجوم إيران الصاروخي على أربيل".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه سنرد بكل قوة على أي استهداف روسي، منوهًا بأن "استخدام روسيا للكيماوي هو تجاوز لخط جديد في القانون الدولي"، مضيفًا أنه جار التنسيق مع الحلفاء بشأن إمكانية استخدام روسيا للسلاح الكيماوي.

ونوه بأن بلاده حذرت روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية، لافتًا إلى أنه إذا أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة للناتو سيدفع الحلف للرد على ذلك".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن استخدام روسيا أسلحة دمار شامل سيكون "خطأ إضافيا صادما" يتجاوزه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منوهًا أن واشنطن تتشاور مع الحلفاء وتحذر روسيا من استخدام أسلحة كيماوية".

كييف أوكرانيا الولايات المتحدة

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