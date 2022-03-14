«الدفاع» الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير قوات روسية مركز قيادة ميدانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لتدمير قوات روسية مركز قيادة ميدانيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأرفقت وزارة الدفاع الروسية الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، بتعليق جاء فيه: "ضربة دقيقة بقذيفة من نوع (كراسنوبول) نفذها رجال مدفعية القوات المسلحة الروسية، أسفرت عن تدمير موقع قيادة أوكراني"، من دون أن تشر إلى موقع الضربة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدد طلبه لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الإثنين، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن التمنع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر بعيد منتصف الليل: "إذا لم تغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وجاءت مطالبة زيلينسكي هذه غداة مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين عندما شنت القوات الروسية ضربات جوية على قاعدة تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غربي أوكرانيا، قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وحول هذا القصف، قال الرئيس الأوكراني: "30 صاروخا على منطقة لفيف وحدها. لم يحدث ما قد يمكن أن يهدد أراضي الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن الضربات كانت "على بعد 20 كيلومترا فقط من حدود الناتو".

وذكّر زيلينسكي بأنه "حذر بشكل واضح، العام الماضي، قادة الناتو، من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال الاتحاد الروسي".

وحول هذا القصف، قال الرئيس الأوكراني: "30 صاروخا على منطقة لفيف وحدها. لم يحدث ما قد يمكن أن يهدد أراضي الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن الضربات كانت "على بعد 20 كيلومترا فقط من حدود الناتو".

وذكّر زيلينسكي بأنه "حذر بشكل واضح، العام الماضي، قادة الناتو، من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال الاتحاد الروسي".