الصليب الأحمر يدعو الأطراف الروسية الأوكرانية إلى وضع الضرورات الإنسانية أولًا

دعا بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان اليوم الاثنين: جميع الأطراف المشاركة في القتال في أوكرانيا إلى وضع الضرورات الإنسانية أولًا.

كما حذر من أن السيناريو الأسوأ ينتظر مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين بسبب القتال العنيف في ماريوبول الأوكرانية، ما لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق إنساني ملموس بشكل عاجل.

وتابع: السكان في ماريوبول قد عانوا من كابوس حياة أو موت استمر لأسابيع وان هذا يجب أن يتوقف الآن وأن يتم ضمان سلامتهم وحصولهم على الغذاء والماء والمأوي.

وأضاف: مئات الآلاف من سكان المدينة الأوكرانية يواجهون الآن نقصًا حادًا أو كليًا في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية، لاسيما وان جميع موظفو اللجنة الدولية يحتمون في أقبية غير مدفأة ويخاطرون بحياتهم ليقطعوا مسافة قصيرة بالخارج بحثًا عن الطعام والماء .

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حكومة شبه جزيرة القرم و ممثل القرم الدائم لدى الرئيس الروسي غيورغي مورادوف وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الاثنين: " أنه تم ربط شبه جزيرة القرم ودونباس بممر بري، وذلك كجزء من العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مورادوف: "ترتبط شبه جزيرة القرم ودونباس الآن بممر بري عبر أراضي أوكرانيا. تم الاستيلاء على الطريق السريع من القرم إلى ماريوبول".

وأضاف: هذا الطريق السريع قد يصبح بمثابة مساعدة لتوريد السلع الإنسانية لسكان المناطق المحررة من اقليم دونيتسك الشعبية في ظل استمرار المعارك مع القوميين الأوكرانيين.

وتابع: "من الممكن أن يصبح هذا الطريق طريقا سريعا مهما لشبه جزيرة القرم، يربط شبه الجزيرة بمدينة ماريوبول وهي مركز مهم في دونباس.

يأتي هذا فيما قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي على التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.