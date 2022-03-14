الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنكيران يروى سرّ بكائه فى حضرة الملك محمد السادس

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، ملابسات بكائه في حضرة عاهل البلاد الملك محمد السادس في فترة رئاسته للحكومة.

وروى بنكيران، في كلمة أمام المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية ببني ملال أنه لم يتمالك نفسه وبكى في حضرة الملك محمد السادس اثناء حديثه عن "مشروع لدعم الأرامل"، حيث أشار إلى أنه "بعد انتهاء اجتماع للمجلس الوزاري أخذني الملك محمد السادس إلى إحدى الغرف على انفراد وأعطاني موافقته على تنزيل مشروع دعم الأرامل"، وكشف رئيس الحكومة المغربية الأسبق أنه في تلك اللحظة "لم يتمالك نفسه فشرع في البكاء وقام بتقبيل يد" العاهل المغربي.

وأفاد بنكيران في هذا السياق بأن الملك عبر له حينها عن سعادته وارتياحه، مشيرا إلى أنه “اعتبر أن مشروع دعم الأرامل شبيه بالضمان الاجتماعي في فرنسا".

وشدد رئيس الحكومة المغربية الأسبق على أن "الملك محمد السادس هو الحاكم الفعلي للدولة، لكنه لا يتدخل في كل شيء، بل يساعد الحكومة ويشجعها على تنزيل المشاريع التي يقدر أنها في مصلحة المواطنين”.

وفيما لا يرى رئيس الحكومة الأسبق أي إشكال في انتقاد سياسة الملك، وذلك "في إطار الأدب اللازم والواجب له"، لكنه يشدد على أن "التعريض" بمشروعية الملكية "لا يجب الاقتراب منه إطلاقا؛ فالملك هو رمز الدولة وضامن وحدتها"، ونصح بقوله: "إذا رأيتم أحدا يعرض بالملكية في مواقع التواصل الاجتماعي لا تسمعوا له".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 3  حالات وفاة واحدة و56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة المغربية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.162.096 حالة في المغرب، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 16.039 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من تماثل 110 حالات للشفاء، ليصل إجمالي التعافي إلى 1.145.230.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6904 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.163.556 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

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