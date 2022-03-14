منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الصاروخى على مدينة أربيل العراقية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل شمال العراق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ندد -بأشدّ العبارات- بهذا العمل الإجرامي، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع.

وعلى صعيد آخر، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الذي صدر مؤخرًا عن منظمة العفو الدولية، والذي أكد أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هو نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.

واعتبرت المنظمة- في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية دولية تؤكد طبيعة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.