الدفاع الكرواتية: الطائرة السوفيتية المسيرة كانت تحمل قنبلة

صرح وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، مساء الأحد، بأن الطائرة المسيرة التي حلقت على ما يبدو من أوكرانيا وعبرت 3 دول أوروبية قبل أن تتحطم في منطقة سكنية في زغرب، كانت تحمل قنبلة.

وقال بانوزيتش من موقع الحادث: "تم العثور على اثار للمتفجرات وأدلة تشير إلى أن هذه لم تكن طائرة استطلاع، وجدنا أجزاء من قنبلة جوية"، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

مقر وقوع الطائرة

وتابع المسؤول الكرواتى "هذا يثير مزيدا من التساؤلات بشأن ما إذا كانت الطائرة المسيرة تابعة لروسيا أو أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك دلائل تشير إلى أنها يمكن أن تأتي من كلا البلدين".

يجدر الإشارة إلى أن المسؤولون الكروات انتقدوا حلف شمال الأطلسي على رد الفعل البطيء على حادث خطير للغاية وشككوا في استعداد الدول الأعضاء في التحالف للرد على هجوم محتمل.

وقال بانوزيتش بهذا الشأن "لو أن هذه الطائرة رصدت وتم التعامل معها في الوقت المناسب في البلدان المجاورة، لما كنا هنا اليوم".

جدير بالذكر أن طائرة سوفيتية الصنع بدون طيار عبرت ليلة الجمعة رومانيا والمجر قبل أن تدخل كرواتيا، وتسقط في حقل بالقرب من سكن للطلاب ليلة الخميس، لتلحق أضرارا بنحو 40 سيارة جراء الانفجار الضخم الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مواقع وصحف محلية كرواتية أن الطائرة وصلت من أوكرانيا.

وأفادت الحكومة الكرواتية، الخميس الماضى، بتحطم طائرة استطلاع بدون طيار تعود للحقبة السوفيتية بالقرب من العاصمة الكرواتية زغرب.

وقالت الحكومة الكرواتية، الجمعة، إن الطائرة كانت تحلق عبر المجر من أوكرانيا على ارتفاع 1300 متر، قبل أن تتحطم بعد 7 دقائق من دخولها المجال الجوي الكرواتي وتسقط مسببة حفرة كبيرة بالأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين جراء الحادث، فيما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على مظلتين وأُلحقت أضرار بعدة دراجات نارية بالمنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام كرواتية بأنه تم سماع انفجار بالقرب من بحيرة "جارون" جنوب غربي العاصمة نحو الساعة 11 مساء أمس إثر الحادث.