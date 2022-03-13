الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض «من النهاردة مصري» بجامعة المنصورة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، معرض «من النهاردة مصري» الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة ١٣ مارس- ١ إبريل الجاري بنادي النيل جامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها الدكتور محمود أبو المجد مدير نادى النيل. 

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أهمية تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المُجتمع المُحيط بها من خلال إقامة مثل هذه المعارض التي تعمل على تشجيع ودعم الشركات والمؤسسات الوطنية.

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وأشار الدكتور محمود المليجى إلى أن المعرض يوفر عدد من السلع بسعر تكلفة المصنع ويضم عدداً من الأجنحة لعرض منتجات عدداً من المصانع والشركات والمؤسسات الوطنية بتخفيضات كبيرة وتسهيلات في السداد وذلك بالتعاون مع أكبر المصانع والشركات الوطنية، وعدداً من مصانع وشركات الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والكهربائية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى عرض العديد من المنتجات الغذائية والمنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل.

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وأكد أن المعرض يهدف إلى دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية، ودعم الشركات والمصانع المصرية من خلال عرض سلعها ومنتجاتها بالمعرض، وتعريف أفراد المجتمع بهذه الخدمات والسلع، تحقيقاً لمبدأ التكامل بين الجامعة والمؤسسات والمصانع والشركات المصرية والترويج لمنتجاتهم، ولفت إلى أن المعرض يشارك به أكثر من (35) شركة ومصنع، وعدد من المشاريع الصغيرة الناشئة. 

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كما عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع وكلاء الوقائي ومسئولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقبلة والمزمع انعقادها في 27 مارس الجاري وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة بحضور دكتوره عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي. 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
أشرف عبد الباسط جامعة المنصورة خدمة المجتمع تنميه البيئه رئيس الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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