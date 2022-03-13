«الصحة»: مصر نجحت فى تجاوز الموجة الحالية لفيروس كورونا بنجاح

الصحة:

تخفيض عدد مستشفيات العزل لـ7 فقط بعد انخفاض معدلات التردد

توفير 143 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر استطاعت أن تتجاوز الجائحة الحالية لفيروس كورونا بنجاح، لافتاً إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى تردد الحالات المصابة بالفيروس على المستشفيات.

وأشار «عبدالغفار»، لـ«الدستور»، إلى أنه نتيجة لانخفاض أعداد الحالات المترددة على المستشفيات تم الاكتفاء بـ7 مستشفيات عزل فقط، بدلاً من 17 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية، موضحا أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية كانت بسيطة إلى متوسطة، نتيجة لانتشار متحور «أوميكرون» عن متحور «دلتا»، والذى يتميز بكونه الأسرع انتشارا والأخف حدة فى الأعراض.

وناشد المواطنين ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية حتى بعد الانخفاض الملحوظ فى معدلات الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الجرعات الأساسية والتنشيطية من اللقاحات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة وفّرت أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة، حيث تم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، لافتًا إلى أن المتبقي من الجرعات يكفى لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.