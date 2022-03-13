الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة القمح والنفط

سوريا
سوريا

أكدت سوريا أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من 65 شاحنة وصهريجا محملة بكميات من القمح والنفط المسروقة.

وأوضحت اليوم أن رتلا من 58 شاحنة يحمل أطنانا من القمح السوري المسروق و7 صهاريج لنقل الوقود ترافقها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت عبر معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية متجهة إلى شمال العراق. 

واتهمت سوريا أمس القوات الأمريكية بسرقة مناطق آبار النفط من منطقة الجزيرة إلى قواعدها في شمال العراق.

وأوضحت أن الجيش الأمريكي، ينشر قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته، إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة به، والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة، وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا. بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".

وكشفت عن أن 24 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي في طريقها باتجاه شمال العراق.

القوات الأمريكية القمح القمح السوري مناطق آبار منطقة الجزير الجيش الأمريكي

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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