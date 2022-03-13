العثور على طفلة رضيعة ملقاة في الطريق العام بقطور في الغربية

عثر أهالي قرية سملا بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، على طفلة رضيعة عمر يوم ملقاة في الطريق العام وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى قطور المركزي، وجرى إخطار الشرطة والنيابة العامة والتي أمرت بوضعها في حضانة المستشفى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والوصول إلى أسرة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود بلاغًا بعثور أحد أهالي قرية سملا بدائرة المركز على طفلة رضيعة ملقاة في الطريق العام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين من الرضيعة عمر يوم ومربوطة الحبل السري وترتدي كامل ملابسها وجرى نقلها إلى مستشفى قطور المركزي لتوقيع الكشف الطبي ورعايتها صحيًا لحين صدور بشأنها قرار من جهات التحقيق.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفلة تم العثور عليها بكامل ملابسها ملقاة في الطريق العام، في حالة من الصراخ والجوع بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة "مرحموهاش من الصقيع"، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة والاستماع إلى شهود العيان وسرعة تحديد هوية الطفلة.

فيما يُكثف رجال المباحث بإشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالمديرية مدير المباحث جهودهم للتوصل إلى من قام بتركها في هذا المكان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.