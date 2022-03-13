الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالغربية دون إصابات

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى شقة سكنية فى أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين تصاعد أدخنة كثيفة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقى الشقق السكنية فى العقار دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية، وذلك بسبب ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

قوات الحماية المدنية محافظة الغربية نشب شقة سكنية قسم أول المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات الحكومية

انخفاض شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

تعليم الوادي الجديد: انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى لتولي المناصب العليا

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى