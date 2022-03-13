السيطرة على حريق شقة سكنية بالغربية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل فى شقة سكنية فى أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين تصاعد أدخنة كثيفة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقى الشقق السكنية فى العقار دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية، وذلك بسبب ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.