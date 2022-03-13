تجديد حبس 9 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، اليوم الأحد، حبس 9 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بحيازة كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة وأسلحة نارية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمراكز طوخ وبنها وشبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم كيلو و300 جرام من مخدر البانجو، و160 جرام هيروين، و220 جراما من مخدر الآيس، ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.