26 محضرًا وتطهير 53 منشأة بطنطا والمحلة في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

حملات علي المحال

وتابعت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وتم تحرير ١٥محضر متنوع ما بين (٦ محاضر عدم ارتداء كمامة، ٤ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر نظافة و١ محضر بيئة)، كما تم تطهير وتعقيم (٣٢ مسجد ، ١ مقر وحدة محلية، ٢ وحده صحية ، ١ موقف سيارات و١ مقر شئون اجتماعية) ومصادرة ٦ شيشة وإعدام ٢٤ كوب زجاجي.

تطهير وتعقيم المساجد

وفي مركز ومدينة طنطا، أشار حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وتم تحرير ١١ محضر عدم ارتداء الكمامة ، تطهير ١٦ منشأة حكومية ومصادرة ١٤ كوب زجاجي.