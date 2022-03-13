تفاصيل اجتماع «لامركزية تعليم القاهرة» استعدادا لامتحانات نهاية العام

اجتمعت فاطمة محمد السيد، مسؤول دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع منسقى اللامركزية بالإدارات التعليمية، برعاية محمد عطية مدير المديرية، وتضمن الاجتماع عدد من النقاط الآتية:

- تهيئة اللجان التعليمية العامة

- متابعة المدارس التى بها لجان امتحانات الشهادات العامة.

- متابعة استراحات المعلمين والكنترولات أثناء تصحيح الامتحانات.

وتم فتح النقاش والحوار والرد على تساؤلات منسقى دعم اللامركزية بالإدارات التعليمية من قبل منسقى اللامركزية بالمديرية.

وفي نهاية الاجتماع، شددت فاطمة محمد السيد على عرض أي معوقات ومشاكل تقابل فريق اللامركزية بالإدارات التعليمية ولم يستطع الوصول إلى حل لها يتم عرضها فورا على مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.