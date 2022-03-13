1807 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم السبت الماضي 1807 حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد-19

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وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1412 حالة في جيلين و 175 في شاندونغ و 62 في قوانغدونغ و 39 في شنشي و 33 في خبي و 23 في جيانغسو و 17 في تيانجين، فيما سُجّلت بقية الحالات في 12 منطقة أخرى على مستوى المقاطعة.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل إجمالي 131 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم السبت.

وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.