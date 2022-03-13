استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و119 ألفًا و763 حالة، والوفيات إلى 138 ألفًا و831 حالة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174 ألفًا و163 حالة والوفيات إلى 297 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفًا و945 حالة والوفيات إلى 3142 حالة.



وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و72 ألفًا و430 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و321 حالة وفاة.



وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 124 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و670 ألفًا و177 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 57 ألفًا و 441 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و 718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و 803 آلاف و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 5 آلاف و 128حالة وفاة.



وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 60 ألفًا و43 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و115 ألفًا و857 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفًا و699 وفاة.



وفي اليونان، رصدت سلطات الصحة 39 حالة وفاة، و19 ألفًا وحالتي إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 26 ألفًا و513 حالة، والإصابات مليوني و623 ألفًا و628 إصابة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 53 ألفًا و825 إصابة و133 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 13 مليونا و323 ألفًا و128 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 156 ألفًا و782 حالة وفاة.



وفي قبرص، سجلت السلطات الصحية 2812 إصابة و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 350 ألفًا و688 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 899 حالة وفاة.



وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 72 ألفًا و443 إصابة و51 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونًا و453 ألفًا و722 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 140 ألفًا و80 حالة وفاة.



وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 2015 إصابة و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و 359 ألفًا و24 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 36 ألفًا و 875 حالة وفاة.