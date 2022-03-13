مشروع كلمة للترجمة يطرح النسخة العربية لكتاب "اللغة العربية كنز فرنسا"

صدرت حديثا عن مشروع كلمة للترجمة، النسخة العربية لرواية "تمثال لانزون"، وهي الجزء الثالث من رباعية "مدينة الشمس"، التي ألفها الكاتب الروسي يفجيني روداشيفسكي للفتيان، وترجمها دكتور أنور محمد إبراهيم.

يسرد يفجيني روداشيفسكي، في روايته "تمثال لانزون"، السيرة المشوقة والمثيرة للحياة في البيرو اليوم، بالتوازي مع التاريخ المدهش والمملوء بالأسرار لسكانها الأصليين.

يفجيني روداشيفسكي، كاتب وصحفي روسي. نشأ في عائلة من المعلمين. وهو مؤلف قصص واقعية للمراهقين حول النضوج والعلاقة بين الإنسان والطبيعة. من أهم أعماله: "مرحباً؛ أخي بيزو" و"أين يذهب كوموتكان". وله أيضاً مقالات عن التاريخ المحلي الروسي وعن الأدب والفنون الجميلة.

أما المترجم دكتور أنور محمد إبراهيم، أكاديمي ومترجم مصري خبير بالثقافة الروسية، له أكثر من عشرين كتاباً ترجمها من الروسية إلى العربية؛ من أهمها الموسوعة الضخمة "الأدب الروسي في مائة عام"، وكتاب "الماس والرماد - ميخائيل باختين في حوار مع فيكتور دوفاكين".

ــ اللغة العربية كنز فرنسا

كما طرحت كلمة للترجمة أيضا، كتاب "اللغة العربية كنز فرنسا"، من تأليف جاك لانج، وترجمة معجب سعيد الزهراني.

هذا الكتاب يطلع عليه القراء في كل مكان بعين مثقف فرنسي ألف هذا الكتاب متناولاً اللغة العربية ودورها التاريخي ودور الترجمات عنها في التحولات المعرفية والجمالية التي عرفتها فرنسا وأوروبا، داعياً إلى تعزيز مكانتها العالمية كلغة جمال وإبداع.

وجاك لانج، مثقف وسياسي فرنسي، حاصل على الدكتوراه في القانون، وعلى درجة الأستاذية في القانون العام والعلوم السياسية، ويرأس معهد العالم العربي في باريس منذ 2013. من مؤلفاته: "الدولة والمسرح" و"مدرسة النخبة للجميع" وغيرها.

معجب سعيد الزهراني: ناقد وأديب ومترجم سعودي حاصل على الدكتوراه في الأدب العام والمقارن من جامعة السوربون. يشغل حالياً منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس، وحصل كتابه "مقاربات حوارية" على جائزة كتاب العام من النادي الأدبي بالرياض، وترجم إلى الفرنسية.



ــ كتاب "الطاقة النووية" جديد سلسلة مقدمات موجزة

وضمن إصدارات مشروع كلمة للترجمة، سلسلة مقدمات موجزة، صدر كتاب "الطاقة النووية"، من تأليف ماكسويل إرفين، وترجمة محمد فتحي خضر.

يعرض كتاب "الطاقة النووية"، ضمن سلسلة كتب، تطور العلوم النووية في القرن العشرين. حيث يتناول المؤلف نشوء المفاعلات النووية المدنية، مبيناً أهميتها في توليد الطاقة حاضراً ومستقبلاً، وتكلفتها بالنسبة إلى مصادر الطاقة الأخرى، إضافة إلى قضايا الطاقة النووية التي تهم العالم.

يذكر أن ماكسويل إرفين، أستاذ فخري في الفيزياء في جامعة مانشستر. شغل منصب نائب رئيس جامعة أبردين، ثم جامعة برمنجهام. كما عمل مستشاراً خاصاً للجنة المعنية بإدارة المخلفات المشعة في المملكة المتحدة.

أما محمد فتحي خضر، فهو مترجم مصري، فاز بجائزة المركز القومي للترجمة عام 2016 عن كتاب "البدايات: 14 مليار عام من تطور الكون" كما وصلت ترجمته لكتاب "الكون الأنيق" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للترجمة في دورتها الحادية عشرة 2017 - 2018.

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