مدحت صالح يشعل حماس الجماهير في ختام أبيدوس بسوهاج (صور)

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حفل ختام فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافطة سوهاج وأحياه النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وزيرة الثقافة فى حفل الختام

عبد الدايم: الحضور الجماهيري بمهرجان أبيدوس فاق التوقعات

وخلال الحفل أكدت «عبد الدايم»، أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات، ما يؤكد ايجابية التوجه لجنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على إعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع.

وتابعت، أن ما شهدته محافظات الصعيد خلال الأسابيع الماضية من أنشطة لاقت إقبالا ضخما يعبر عن الشغف فى الحصول على الوان فنية جادة، موضحة أن خروج العملية الإبداعية إلى أماكن مفتوحة بات سمة مميزة للثقافة المصرية للمساهمة فى وصول المنتج الفكرى والفنى إلى أبناء الوطن، واستمرار خطوات تحقيق العدالة الثقافية، بتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة الوطنية، ووجهت الشكر لوزير السياحة والآثار على تعاونه، ولمحافظ سوهاج على ما قدمه من دعم لنجاح المهرجان، كما وجهت الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ولفريق عمل المهرجان على الجهد المبذول لخروج الفعاليات بالشكل اللائق.



مدحت صالح

الجمهور الصعيدى فى حفل الختام



وكان حفل الختام قد تضمن مجموعة من أشهر أعمال النجم مدحت صالح والتى تفاعل معها الحضور، كان منها: «بحلم على قدي، المليونيرات، من نظرة، كوكب تاني، ماشي في ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى، السهرة تحلى وابن مصر التى رددها معه الجميع، إلى جانب الحلوة داير شباكها وبرمي السلام من أعمال الموسيقى العربية، وغيرها».

يذكر أن مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، ضم 3 حفلات أحياها على التوالى كل من الفنان هشام عباس وفرقته، النجم على الحجار وفرقته، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.