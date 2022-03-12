السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف بأحياء وقرى المنيا

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات بحي غرب المدينة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 8 حالات تعد بالبناء المخالف العشوائي دون ترخيص، وذلك خلال حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم حملة لإزالة التعديات بحي غرب المدينة ،تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا حيث تم إزالة حالة تعدى من أحد المواطنين على ملك جاره بعمل خارجة بعرض 40 سم وتم إزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا ،بحضور الدكتور رجب قياتى ، ومصطفى الدبيكى نائبا رئيس المركز والمدينة ، ورمضان جمال رئيس الحى ومساعديه والعاملين بالتنظيم والمتغيرات.

275503467_2058569764320982_3540268246016484812_n

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أن قسم التنظيم والإزالات بالقرية تمكن من إيقاف 6 حالات بناء بدون ترخيص على مساحة 410 أمتار بقرية صفط اللبن التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية وإزالتها وإحالة المخالف للنيابة، بحضور كلا من الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وقسم التنظيم والازالات بالوحدة المحلية بقرية البرجاية.

وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أن قسم التنظيم والإزالات بالقرية قام تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة بإزالة حالة بناء أخرى بقرية العبيد التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار على مساحة 70 مترًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

275462643_2058569730987652_7506815479610593061_n

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي ضرورة التصدي بكل قوه و عدم التهاون مع أي مواطن تسول له نفسه يخالف القانون أو يتعدى على املاك الدولة من أراضي زراعيه أو أراضي ملك الدولة او بناء مخالف للقانون بدون ترخيص.

275521979_2058569697654322_7907937184281995929_n
المنيا إزالة حالات تعدي حملات بأحياء وقري المنيا الدكتور عبد الظاهر حس الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

طارق شوقي يكشف موعد الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

عمرو وهبة يفجر مفاجأة لـ«الدستور» بشأن «فى بيتنا روبوت 2»

موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور وبات «كارثيا»

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى