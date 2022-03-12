إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف بأحياء وقرى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 8 حالات تعد بالبناء المخالف العشوائي دون ترخيص، وذلك خلال حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم حملة لإزالة التعديات بحي غرب المدينة ،تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا حيث تم إزالة حالة تعدى من أحد المواطنين على ملك جاره بعمل خارجة بعرض 40 سم وتم إزالة المخالفة وعمل اللازم قانونا ،بحضور الدكتور رجب قياتى ، ومصطفى الدبيكى نائبا رئيس المركز والمدينة ، ورمضان جمال رئيس الحى ومساعديه والعاملين بالتنظيم والمتغيرات.

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أن قسم التنظيم والإزالات بالقرية تمكن من إيقاف 6 حالات بناء بدون ترخيص على مساحة 410 أمتار بقرية صفط اللبن التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية وإزالتها وإحالة المخالف للنيابة، بحضور كلا من الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وقسم التنظيم والازالات بالوحدة المحلية بقرية البرجاية.

وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أن قسم التنظيم والإزالات بالقرية قام تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة بإزالة حالة بناء أخرى بقرية العبيد التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار على مساحة 70 مترًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي ضرورة التصدي بكل قوه و عدم التهاون مع أي مواطن تسول له نفسه يخالف القانون أو يتعدى على املاك الدولة من أراضي زراعيه أو أراضي ملك الدولة او بناء مخالف للقانون بدون ترخيص.