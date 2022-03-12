السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الفرنسية: العثور على جثث 4 أطفال وامرأة داخل شقة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، أنها عثرت مساء أمس على جثث 4 أطفال تراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً وامرأة، قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة جرونوبل بوسط شرق فرنسا.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب المدعي العام، بوريس دوفو، إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات. 

وأضاف أن عناصر الإنقاذ ما لبثوا أن عثروا على 5 جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية، موضحا أن الجثث تعود إلى 4 أطفال تبلغ أعمارهم 3 سنوات و12 و18، وإلى امرأة في الـ 39 من العمر.

وأوضحت الشرطة، أن الجثث قد تكون لأم وأطفالها، مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأطفال قد يكونوا تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.

الشرطة الفرنسية جثث فرنسا شرق فرنسا مدينة غرونوبل مدينة جرونوبل

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