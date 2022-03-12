للخلاص من الديون.. الإعدام لرجل وزوجته لقتلهما شخصًا وحرق جثته في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، بمعاقبة رجل وزوجته بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامهما بقتل شخص وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة في القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط ، والمقيده برقم 713 لسنة 2020 كلى شمال.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية كل من المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وأحمد سلامة وكيل النيابة وماهر عبد الحميد سكرتير الجلسة.

وجاء فى قرار الإحالة أنه فى يوم 10 يونيو 2020، قتل كلا من "صلاح.ز ف" 40سنه، بمعاونة زوجته "سوزان .ث ص" 35 سنة ربة منزل، المجنى عليه "حنا .م .ح" عمدا مع سبق الاصرار والترصد، اثر عزم معقود ونية مبيته على ذلك ، للتخلص من ديونهما له والتى تقدر بـ24 ايصال امانه فخططا لجريمتهما لتنفيذها ، وقاموا بإستدارجه إلى منزلهما ، بحجة سداد الدين واستعادة إيصالات الامانه التى بحوزته ، وما أن حضر حتى بدأ فى تنفيذ مخططهما ، بأن دست المتهمة الثانية مادة مخدرة المنوم فى الشاى ، إلا أنه تنبه لذلك حين تناوله لاول رشفه من الشاى ،ورفض تناوله وتوجه إلى المرحاض لاسترجاع تلك الرشفه التى شربها .

وأثناء ذلك استلت المتهمة الثانية سلاح أبيض سكين من المطبخ ، ناولته للمتهم الأول الذى توجه فى سكون ناحية المرحاض وما أن خرج المجنى عليه ،باغته بطعنه استقرت فى ظهره ، فسقط على الأرض فانقضا عليه واحكمت الثانية تقييد حركة قدميه وجسم الاول فوقه ،والتقط حزاما احكم لفه حول عنقه، قاصدا إزهاق روحه والتى أودت بحياته .

وكانت التحريات قد أثبتت قيامهما بمحاولة اخفاء جريمتهما عن طريق قيامهما بنقل الجثه عن طريق سيارتهما التى تم ضبطها، والقائها فى مكان العثور عليها التابع لمركز سمالوط غرب، وتشويهها بالقاء مادة حارقه عليها وإشعال النار بها ،قاصدين من ذلك اخفاء حريمتهما .

وتنفيذا لقرار النيابه العامة تم ضبط المتهمان ،وبمواجهتما بالواقعة ، أقرا المتهمان بارتكاب الجريمه وتم ضبط الأدوات المستخدمة فيها ،وتحرر عنها المحضر اللازم وإحالته إلى النيابه العامة التى إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

وقال وجدى حلفا محامى المدعين بالحق المدنى ،ان الجريمه بشعة وتأباها النفس البشرية وانها ثابته ثبوت اليقين، من قيام المتهمين باستدراج المجنى عليه بزعم سداد المبلغ المدينين به وأظهرت كاميرات المراقبه المتهم الأول يصطحبه إلى شقته.