بعد حديث وزير التعليم.. ننشر جميع روابط المنصات لطلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، بشأن مذاكرة مادة علم النفس.

وأشار إلى أنه يمكن لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي مذاكرة مادة علم النفس عن طريق المنتجات المتوفرة من نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري:

https://bit.ly/3tacSaq



يذكر أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد أتاحت العديد من المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب على التعلم ومن بينها الآتي:

رابط المكتبة الرقمية جزء من إدارة التعلم لبنك المعرفة المصري

http://study.ekb.eg

رابط موقع بنك المعرفه المصري

http://ekb.eg

رابط ال lms صفحة إدارة التعلم جزء من بنك المعرفة المصري

http://lms.ekb.eg

رابط منصة التواصل بين المعلم والطالب

http://edmodo.org

رابط صفحة Edmodo Egypt على الفيس بوك

https://www.facebook.com/edmodoegypt0/

لينك صفحة الفيس لموقع ديسكفري التعليمي في مصر

https://www.facebook.com/DiscoveryEducationEgypt/

لينك صفحة الفيس بوك لبنك المعرفة المصري

https://www.facebook.com/EgyptianKnowledgeBank/

لينك صفحة الفيس لوزارة التربية والتعليم المصرية

https://www.facebook.com/egypt.moe/

منصة البث المباشر الحصص الافتراضية للصف الثالث الاعدادي وكل مراحل الثانوي العام

https://stream.moe.gov.eg

قناة اليوتيوب للوزارة لمنصة البث المباشر بيتم رفع دروس البث المباشر علي القناة

https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw

في سياق منفصل ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال لقاءها بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية ، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.

وأكدت أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.

وأضافت أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.