الجيش الروسي: دمرنا 61 طائرة هليكوبتر و1159 دبابة في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا، مروحية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار تركية الصنع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن قواتهم الجوية والطائرات دون طيار ضربت 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية.

وتابع: “إجمالي العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة، هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على بلدات نوفواندريفاكا وكيريلوفكا، كما وصلت إلى خط نوفومايورسكو - بافلوفكا - نيكولسكو - فلاديميروفا – بلاغوديت، حيث تقدمت اليوم لمسافة 12 كيلومترا.

وأوضح أن قوات لوغانسك الشعبية سيطرت على بلدات فوغوريا ويوث، وعلى جنوب ووسط بلدة بوباسنايا، فيما واصلت وحدات أخرى التقدم باتجاه ضواحي مدينة سيفرودونيتسك.