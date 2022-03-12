السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بكفرالشيخ

حادث مروري
حادث مروري

وقع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثمان الشخصين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

كان قد تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم سيارات الإسعاف مصرع شخصين مصرع شخص النيابة العامة إدارة البحث الجنائي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام مدير إدارة البحث الجنائى

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وائل لطفي

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