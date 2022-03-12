مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بكفرالشيخ

وقع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثمان الشخصين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

كان قد تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.